أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 27 - 12 -2017





كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 27-12-2017.



البورصة توقف التداول على 12 سهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 12 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى أورنج مصر للاتصالات، الملتقى العربى للاستثمارات، السويس للأكياس، شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة، العربية للصناعات الهندسية، العبور للاستثمار العقارى، دلتا للطباعة والتغليف، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، مصر للفنادق، ايديتا للصناعات الغذائية.



البورصة تنهى تعاملاتها على تراجع جماعى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 16.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 823.798 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة إلى 780.9 مليون جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 40.1 مليون جنيه، 985 ألف جنيه، 17.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 12.7 مليون جنيه، 8.4 مليون جنيه، 37.5 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 14904 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% عند مستوى 2556 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 14648 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 826 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1961 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 530 نقطة.

وارتفعت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 102 شركة، ولم تتغير 21 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- أورنج مصر للاتصالات بسعر إغلاق 26.30 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%

- الملتقى العربى للاستثمارات بسعر إغلاق 32.14 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.91%

- ايديتا للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 15.98 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.83%

- شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة بسعر إغلاق 2.55 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.37%

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 132.94 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.33%

وضمت الأسهم المتراجعة:

- السويس للأكياس بسعر إغلاق 28.38 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.53%

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 13.10 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.96%

- مصر للفنادق بسعر إغلاق 50.50 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.85%

- العبور للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 5.80 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.50%

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 5 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.24%