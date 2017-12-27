



كتب أحمد أبو حجر

تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الأربعاء 27-12-2017، حيث شهدت عددا هاما من الأخبار يأتى على رأسها إعلان البنك المركزى عن وصول عمليات التجارة الخارجية إلى 70.8 مليار دولار خلال 13 شهرا، بالإضافة إلى مناقشة مجلس النواب مقترحا بمد مهلة توفيق أوضاع البطاقات الاستيرادية وفيما يلى عرضا لأهم اخبار الاقتصاد المصرى اليوم:

البنك المركزى: 70.8 مليار دولار عمليات التجارة الخارجية خلال 13 شهرا



قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، إن حجم عمليات التجارة الخارجية المنفذة خلال الفترة من 3 نوفمبر 2016 وحتى 14 ديسمبر 2017 بلغ نحو 70.8 مليار دولار أى خلال 13 شهرا.

وقرر البنك المركزى المصرى تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 على أن تحديد سعر صرف العملات، وفقا لقوى العرض والطلب بالبنوك.

مجلس النواب يناقش مقترحا بمد مهلة توفيق أوضاع البطاقات الاستيرادية



تعكف لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على دراسة مقترح بالسماح بمهلة جديدة لتوفيق أوضاع البطاقات الاستيرادية، التى انتهت مهلتها السابقة فى 22 ديسمبر 2017، وشمل المقترح إتاحة مدة تصل لستة أشهر، ومنح وزير الصناعة والتجارة صلاحية منح مدة أخرى، لتكون هناك مهلتات أمام المستوردين.

فى هذا الإطار، قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، إن اللجنة تلقت مقترحا بإجراء تعديل تشريعى يسمح بمد مهلة توفيق أوضاع المستوردين وفقا لقانون سجل المستوردين الجديد لمدة 6 أشهر.

وأضاف "الشريف"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المقترح يشمل أيضا السماح للوزير المختص بشؤون التجارة والصناعة بمد مهلة أخرى للمستوردين لتوفيق أوضاعهم، لإتاحة مدتين لحل أزمة البطاقات الاستيرادية.

من جانبه، قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن لجنة الصناعة تؤيد بشدة مقترح مد مهلة توفيق أوضاع البطاقات الاستيرادية.

كان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد كشف فى وقت سابق أنه أجرى اتصالات مع البرلمان، لبحث استصدار قرار بإتاحة مهلة جديدة للمستوردين لتوفيق أوضاع البطاقات الاستيرادية، بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع يوم 22 ديسمبر الجارى.

وقال قابيل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه المهلة كان من المفترض انتهاؤها فى 6 سبتمبر الماضى، وجرى مدها حتى 22 ديسمبر، لكن مد مهلة توفيق أوضاع البطاقات حاليًا يتطلب استصدار قانون لتعديل مدة المهلة، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتى فى إطار حرص الوزارة على توفيق أوضاع المستوردين الجادين، الذين لم يتسن لهم إنهاء إجراءات التسجيل خلال مدة المهلة.

تجدر الإشارة إلى أن المهندس طارق قابيل، قرر أن تعمل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بكامل طاقتها يومى الجمعة والسبت الماضيين، لتوفيق أوضاع البطاقات الاستيرادية، لكن هناك عددا كبيرا من البطاقات التى لم تُوفق أوضاعها حتى الآن.

وكان "قابيل" قد أصدر قرارًا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين فى 3 يونيو الماضى، تضمن الضوابط اللازم توافرها فى المنشآت التى يُسمح لها بمزاولة النشاط، وتشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه، ومليونى جنيه للشركات ذات المسؤولية المحدودة، و5 ملايين جنيه للشركات المساهمة، ورفع قيمة التأمين النقدى لـ50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية.

البنك المركزى: الاثنين إجازة رسمية للبنوك



قرر البنك المركزى، اليوم الأربعاء، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر يوم الاثنين أول يناير بمناسبة انتهاء السنة المالية لمعظم البنوك العاملة فى مصر يوم 31 ديسمبر 2017.

وقال البنك فى بيان صادر عنه مساء اليوم الأربعاء، أنه سيتم استئناف العمل بالبنوك يوم الثلاثاء 2 يناير 2018.

البترول: 200 مليون دولار من البنك الأوروبى لتوصيل الغاز للعاصمة الإدارية



قال المهندس محمد مؤنس، وكيل أول وزارة البترول، إن الاتفاقية التى وقعتها وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر مع البنك الأوروبى، تأتى فى إطار التنسيق بين وزارتى الاستثمار والبترول، لجذب مزيد من الاستثمار فى مجالات البنية الأساسية لشبكة الغاز الطبيعى.

وأضاف "مؤنس"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الاتفاقية نهدف لرفع سعة محطة ضواغط دهشور، ورفع كفاءة استخدام الطاقة بها لاستيعاب كميات الغاز الطبيعى المنتج من الاكتشافات الجديدة (الوحدة الخامسة والسادسة) لنقل الغاز من المنطقة الشمالية لوسط وجنوب مصر، إضافة لتوفير جزء من التمويل اللازم لخط تغذية محطات الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكر وكيل أول وزارة البترول، أن الوزارة تنفذ برنامجا طموحا بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، لجذب الاستثمارات فى كل أنشطة البترول والغاز لمواجهة التحديات التى تشهدها مصر، وتتطلب تضافر كل الجهود لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية، مقدما شكره للوزيرة على جهودها فى دعم الاستثمارات الجديدة بقطاع البترول.

يُذكر أن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وقعت اتفاقية مع إريك راسموسن، مدير إدارة الموارد الطبيعية بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الأربعاء، لدعم مشروع كفاءة الطاقة فى شركة إيجاس، بقيمة 200 مليون دولار، بحضور ممثلين عن وزارة البترول.

البورصة تنهى تعاملاتها على تراجع جماعى لجميع المؤشرات



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 16.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 823.798 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول على الأسهم بالبورصة إلى 780.9 مليون جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 40.1 مليون جنيه، 985 ألف جنيه، 17.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 12.7 مليون جنيه، 8.4 مليون جنيه، 37.5 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 14904 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.15% عند مستوى 2556 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 14648 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 826 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1961 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 530 نقطة.وارتفعت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وانخفضت 102 شركة، ولم تتغير 21 شركة.

الإحصاء: 8% ارتفاعا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية



أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) بلغ خلال شهر أكتوبر الماضى 139.41 (أولى)، مقابل 129.03 خلال شهر سبتمبر 2017 (نهائى)، بنسبة ارتفاع قدرها 8%، وذلك بسبب بداية عمل خطوط اإنتاج جديدة فى صناعة الطحن وزيادة انتاج الزيوت.

وأشار الجهاز فى بيان له اليوم الأربعاء، حول نشرته الشهرية "للبيانات الأولية للرقم القياسى لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية"، إلى الأنشطة الاقتصادية التى شهدت ارتفاعا خلال أكتوبر الماضى، والتى تمثل أهمها فى صناعة التعدين واستغلال المحاجر.

بلـغ الرقـم القيـاسـى لصناعة التعدين واستغلال المحاجر الأخرى 201.69 خلال شهر أكتوبر 2017، مقارنة بشهر سبتمبر 2017 حيث بلغ 140.24، بارتفاع قدره 43.8%، وذلك بسبب زيادة انتاج الملح لتنفيذ عقود التصدير ولاستخدامه فى الصناعات الغذائية.

ومن هذه الأنشطة التى شهدت ارتفاعا أيضا، صناعة المنتجات الغذائية، حيث بلغ الرقــــم القيـــاسـى لصناعة المنتجات الغذائية 177.91 خلال شهر أكتوبر 2017، مقارنة بشهر سبتمبر 2017 حيث بلغ 144.04، بارتفــاع قدره 23.5%، وذلك بسبب زيادة إنتاج الزيوت وبداية عمل خطوط إنتاج جديدة فى مطاحن الدقيق الفاخر.

وفى المقابل انخفضت أنشطة اقتصادية أخرى، منها صناعة الملابس الجاهزة، إذ بلـغ الرقـم القيـاسـى لصناعة الملابس الجاهزة 187.47 خلال شهر أكتوبر 2017، مقارنة بشهر سبتمبر 2017، حيث بلغ 206.14 بانخفــاض قدره 9.1%، وذلك بسبب ضعف المبيعات المحلية والتصدير وتوقف بعض خطوط الإنتاج.

وكذلك نشاط صناعة الفلزات القاعدية والذى شهد انخفاضا أيضا، حيث بلـغ الرقــــم القيـــاسـى لصناعة الفلزات القاعدية 90.09 خلال شهر أكتوبر 2017، مقارنة بشهر سبتمبر 2017 حيث بلغ 107.64، بانخفاض قدره 16.3%، وذلك لانخفاض كمية الإنتاج بسبب انخفاض الطلب عليها.