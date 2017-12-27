أحكام بالسجن المؤبد بحق 10 بحرينيين دينوا بـ"تصنيع متفجرات"





دبى (أ ف ب)

أصدرت محكمة بحرينية، الاربعاء، أحكاما بالسجن المؤبد بحق عشرة مواطنين شيعة وحكما بالسجن لعشر سنوات بحق مواطن شيعى آخر دينوا بتهمة تصنيع وحيازة متفجرات، وذلك بعد يومين من حكم بالاعدام بحق ستة بحرينيين اخرين شيعة.

وأوضح مصدر قضائى بحرينى لوكالة فرانس برس ان المحكمة الكبرى الجنائية قررت ايضا سحب الجنسية من جميع المتهمين، مشيرا الى ان سبعة من هؤلاء يقبعون حاليا فى السجن بينما حوكم اربعة غيابيا.

وذكرت أن المحكمة دانتهم بتهم "تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وحيازة وإحراز وصناعة المتفجرات والأسلحة وحيازة أسلحة نارية والتدريب والتدرب على استعمال الأسلحة وجميعها تنفيذا لأغراض إرهابية".

والاثنين حكمت المحكمة العسكرية الكبرى فى المنامة على ستة بحرينيين شيعة بالاعدام بعد ادانتهم ب"الشروع فى اغتيال قائد الجيش" و"جرائم ارهابية اخرى"، كما ذكرت وكالة انباء البحرين.

وحكم على 7 بحرينيين آخرين فى اطار القضية نفسها بالسجن سبع سنوات لكل منهم وتجريدهم من الجنسية البحرينية ايضا. وبرأت المحكمة خمسة آخرين.