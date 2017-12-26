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8 بحارة كوريين شماليين يغادرون اليابان فى طريق العودة إلى بلادهم

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 07:01 م
8 بحارة كوريين شماليين يغادرون اليابان فى طريق العودة إلى بلادهم زعيم كوريا الشمالية


أ ش أ
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غادر ثمانية مواطنين كوريين شماليين طوكيو متوجهين إلى الصين، تمهيدا لعودتهم إلى كوريا الشمالية، وذلك بعد وصولهم إلى ساحل شمال غرب اليابان الشهر الماضى جراء انحراف قارب صيد كانوا يستقلونه.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية نقلا عن مصادر محلية، أن المواطنين الثمانية، الذين كانوا محتجزين فى أحد مراكز الهجرة فى منطقة ناجازاكى جنوب غرب اليابان، وصلوا إلى مطار كانساى الدوليقرب مدينة أوساكا اليابانية فى وقت مبكر اليوم، حيث غادروا من هناك على متن طائرة مدنية نحو الصين.

وأضافت الوكالة ، حينما جرفت المياه القارب إلى ساحل محافظة أكيتا بشمال اليابان فى 23 نوفمبر الماضي، أخبر المواطنون الكوريون الشماليون السلطات اليابانية بأنهم كانوا يصطادون قبل أن يتعطل محرك قاربهم، معربين عن رغبتهم فى العودة إلى بلادهم.

وقالت الشرطة اليابانية حينها، إن المياه جرفت قاربا يحمل ثمانية صيادين من كوريا الشمالية إلى ساحل محافظة أكيتا بشمال اليابان، لافتة إلى أنه من غير المحتمل أن يطلب الكوريون الشماليون الذين تم العثور عليهم، اللجوء إلى اليابان، حيث أعربوا عن أملهم فى الرجوع إلى وطنهم.

 


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