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27 فبراير .. الحكم فى دعوى تطالب بإذاعة جلسات مجلس النواب

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 12:16 م
27 فبراير .. الحكم فى دعوى تطالب بإذاعة جلسات مجلس النواب مجلس الدولة - أرشيفية


كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى إذاعة جلسات مجلس النواب للحكم بجلسة 27 فبراير المقبل.
 
اختصمت الدعوى المقامة من شريف بسمسم المحامي وحملت رقم 21761 لسنة 70 ق رئيس مجلس النواب وآخرين وطالبت بإلغاء قرار عدم إذاعة جلسات مجلس النواب على الهواء مباشرة.
 
 

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