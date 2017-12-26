وكيل القوى العاملة بجنوب سيناء :صرف 8 ملايين جنيه إعانة جديدة للعاملين

وكيل القوى العاملة بجنوب سيناء :صرف 8 ملايين جنيه إعانة جديدة للعاملينالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 03:19 م
محمد محمود سعفان، وزير القوى العاملة
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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قال جمال الحداد وكيل وزارة القوى العاملة بجنوب سيناء، أن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، برسائة محمد محمود سعفان، وزير القوى العاملة، وافق على صرف دفعة جديدة للعاملين بالمنشآت السياحية والفندقية بجنوب سيناء والتى تقدمت بطلبات معتمدة من غرفة المنشأت السياحية.
وأضاف جمال لليوم السابع إن المديرية تعمل حاليا على صرف شيكات الإعانة للمنشآت المستحقة المقرر الصرف لها حيث بلغ عددها 57 منشأة بمدن شرم الشيخ ونوبيع ودهب لنحو 9186 عاملا مستفيدا بإجمالى 8 ملايين و149 ألف جنيه.
وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار حرص وزارة القوى العاملة على استقرار العمال والعمل داخل المنشأت السياحية والفندقية بالمحافظة خاصة فى الظروف التى تمر بها القطاع السياحى.
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