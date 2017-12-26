وفاة إمرأة تونسية يشتبه فى إصابتها بأنفلوانزا الخنازير

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صرح رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بسيدى بوزيد، رفيق نصيبى مساء اليوم الثلاثاء بأنه تم تسجيل حالة وفاة لامرأة فى العقد السادس من العمر نتيجة إصابتها بالأنفلوانزا الموسمية فى ولاية سيدى بوزيد.

وقال نصيبى إنه تم أخذ عينة منها للتحليل فى انتظار تأكيد أسباب الوفاة، إذ يشتبه بأن تكون إصابتها قد تطورت من أنفلوانزا موسمية إلى إنفلوانزا الخنازير.

وأضاف نصيبى -فى تصريح لوكالة أنباء تونس إفريقيا- أنه تم أيضا تسجيل حالة أنفلونزا موسمية أخرى، وقد تم نقلها للمستشفى الجهوى بسيدى بوزيد لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من نوع الأنفولونزا.

وأوضح أن الوضع الصحى فى سيدى بوزيد لا يدعو للقلق واصفا إياه بـ"المستقر والعادي"، إلى جانب وجود مراكز ترصد أسبوعيا عدد الحالات التى يتم الإعلان عنها وتقوم بتقييم الوضع.