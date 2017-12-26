وزير خارجية تونس: مساندة القضية الفلسطينية أمر مبدئى وليست عداء لأى طرف

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أكد وزير الشئون الخارجية التونسى خميس الجهيناوى ، تعليقا على تهديد الولايات المتحدة للدول التى صوتت ضد قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن القدس ، " نحن دولة لنا سيادة ولا يعاقبنا أحد".

وأضاف الجهيناوى - فى مقابلة مع إذاعة (شمس إف إم) التونسية اليوم الاثنين - أن قرار الدول بالتصويت ضد القرار الأمريكى هو قرار سيادى ومبدئى ، وإن مساندة القضية الفلسطينية أمر مبدئى وليست عداء لأى طرف.



وتابع " إن تونس لها علاقات مع الولايات المتحدة ، وهى بلد صديق ، لكن تونس تفرق بين العلاقات الثنائية وبين موقف سياسى يعبر عن موقف ورؤية الشعب التونسى ، ولا يمكننا التخاذل مع القضية الفلسطينية".

وفى سياق متصل ، قال الخارجية التونسى بشأن العلاقات مع اسرائيل " لا نرغب فى إقامة علاقات مع اسرائيل ، ولا هى ترغب فى ذلك".



وأشار الى أن بلاده كانت لها علاقات مع اسرائيل فى إطار دفع مسيرة السلام ، وتم قطعها منذ سنة 2000 التزاما بقرار جامعة الدول العربية.