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وزير خارجية البحرين: إيران شئء مستدام أما الجمهورية الإسلامية فأمر طارئ

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 06:40 م
وزير خارجية البحرين: إيران شئء مستدام أما الجمهورية الإسلامية فأمر طارئ خالد بن أحمد


كتب هيثم سلامة
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أكد خالد بن أحمد، وزير خارجية دولة البحرين، إن دولة إيران مستدامة وباقية، بينما الجمهورية الإسلامية أمر طارئ ووضع غريب وشىء مؤقت، ولو لم يعجب الجمهورية الإسلامية كلامنا فلتشرب بالبحر.

وكتب خالد بن أحمد، عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: "الجمهورية الاسلامية واتباعها يعرفون من يقف في وجه مشروعهم التوسعي البغيض =، و يتآمرون عليه .. حفظ الله الملك و رجاله المخلصين".

وأضاف خالد بن أحمد، قائلاً: "أكرر ولن أضيع الفرصة، ايران شيء مستدام ، أما الجمهورية الاسلامية فهي أمر طارئ ، ووضع غريب و شئ مؤقت".

وتابع: "إن لم يعجب الجمهورية الاسلامية كلامنا فلتشرب البحر، و تضرب رأسها في الحيطان الأربعة. فنحن والاشقاء نقف لها، ولأتباعها و لمشروعها بالمرصاد".

خالد بن أحمد
خالد بن أحمد

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