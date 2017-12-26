وزير النقل يكلف بإعداد دراسة لتطبيق نظام محطات المترو بسعر التذكرة





كتب رضا حبيشى

كلف الدكتور هشام عرفات وزير النقل شركة المترو بإعداد دراسة متكاملة لتطبيق نظام المحطات فى سعر تذكرة المترو، ابتداء من أول يوليو المقبل، بحيث تراعى هذه الزيادة ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى بخصوص سعر تذكرة المترو خلال افتتاحه المشروعات القومية بالإسماعيلية بداية الأسبوع الجارى.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن الوزير طالب شركة المترو بعرض عليه موقف بوابات الكارت الذكى الجديدة الجارى تركيبها بالخطين الأول والثانى، وما انتهى من تركيبه منها حتى اليوم، والموعد النهائى لانتهاء تركيبها واستبدالها لتحل محل البوابات القديمة بالمحطات، بحيث يجرى تطبيق نظام المحطات أول يوليو المقبل.