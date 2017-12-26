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وزير القوى العاملة: حالة المصرى المصاب بالأردن خطيرة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 11:38 ص
وزير القوى العاملة: حالة المصرى المصاب بالأردن خطيرة محمد سعفان وزير القوى العاملة


كتب محمود راغب
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أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن المواطن المصرى، علي السيد مرسى،  الذى تعرض لواقعة الاعتداء عليه بالضرب من قبل عدد من المواطنين الأردنيين، حالته مازالت خطيرة، وفى غيبوبة ، مع استجابة بسيطة للمؤثرات الخارجية، والحدقتين متجاوبتين للضوء ، ومازال  بقسم العناية بمستشفى بجبل الزيتون، على جهاز التنفس الاصطناعى، وقد زاره وزير العمل الأردنى على الغزاوى، وأبلغ أهله بتحمل الأردن تكاليف العلاج كاملة.

تلقى وزير القوى العاملة، تقرير عاجلا بذلك، عبر مكتب التمثيل العمالى بالعاصمة الأردنية عمان، أشار فيه إلى أن  جميع المشتركين فى الاعتداء على المصرى تم القبض عليهم، وتحويل القضية للمدعى العام للتحقيق، حيث أن الموضوع خلاف على  2000 دينار بين المجنى عليه والجانى لشراء سيارة.

وقد زار المستشار العمالى المصاب بالمستشفى وأبلغ أسرته اهتمام الوزير بالحادث الذى تعرض إليه المواطن، مع تمنياته له بالشفاء العاجل، وأن جميع حقوق محفوظة.

كما قام بزيارة المصاب القنصل العام، والمستشار السياسي والمستشار القانوني، فضلا عن المستشار العمالي أشرف الحرايري مرة أخري، كما تم التوجه إلي المركز الأمني لمراجعة الإجراءات ومعرفة ما هي نتيجة أخر التحقيقات.

وتم التواصل مع زوجة وأبناء المعتدى عليه، والتأكيد عليهم بأن جميع حقوقهم محفوظة، مع عدم التعامل مع أى شخص من أقارب المعتدى إلا فى وجود السفارة،  للحفاظ على حقوقهم.

كان وزير القوى العاملة، قد كلف مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بالأردن على الفور بمجرد علمه بالحادث، بمتابعة الحالة، وقيام المستشار العمالى بزيارة المواطن المصرى بالمستشفى المتواجد بها للاطمئنان على صحته والوقوف على ملابسات الواقعة، فضلا عن متابعة الإجراءات التى تتخذ بشأن التعويض، والحفاظ على جميع مستحقاته بمكان عمله، مع متابعة أهل المعتدى عليه أولاده وزوجته واستمرار زيارته بالمستشفى حتى يتم شفائه.


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