وزير الطيران يوقع اتفاقية مع سفير جيبوتى ورئيس شركة إير جيبوتى





كتب هانى عثمان- أحمد حمادة

التقى شريف فتحى وزير الطيران المدنى اليوم بمحمد ظهر حرسى سفير دولة جيبوتى بالقاهرة وعبد الرحمن على عبدالله رئيس شركة اير جيبوتى والوفد المرافق له لبحث أوجه التعاون بين مصر وجيبوتى فى مجالات الطيران المدنى ودراسة تسيير خط جوى مباشر يربط بين القاهرة والعاصمة جيبوتى.

وخلال اللقاء تم مناقشة الاتفاقية الثنائية بين البلدين فى مجال النقل الجوى، كما اتفقا الجانبان على أن يقوم وفد من وزارة الطيران المدنى وشركة مصر للطيران بزيارة لجيبوتى فى النصف الثانى من يناير القادم لاتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل التعاون المشترك بين البلدين.

كما قام رئيس إير جيبوتى والوفد المرافق له بجولة تضمنت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وشركة مصر للطيران للخدمات الجوية وأكاديمية تدريب مصر للطيران.

هذا وقد اشاد الوفد الجيبوتى بما شاهدوه خلال الجولة من إمكانيات كبيرة فى مجالات التدريب والصيانة والخدمات الجوية كما تطلع الوفد إلى تعزيز سبل التعاون بين مصر وجيبوتى فى مختلف مجالات وأنشطة الطيران المدنى والاستفادة من الخبرة المصرية فى هذه المجالات.