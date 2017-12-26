وزير السياحة يتوجه إلى كوم أمبو لمتابعة محاولات استئناف حركة البواخر





أسوان – عبد الله صلاح

توجه يحيى راشد، وزير السياحة، قبل قليل، إلى مدينة كوم أمبو لمتابعة أعمال تطهير وتكريك المجرى الملاحى لنهر النيل أمام معبد كوم أمبو، تمهيداً لعودة حركة الملاحة النهرية للبواخر السياحية بين مدينتى أسوان والأقصر.

يذكر أن وزير السياحة، وصل إلى أسوان، مساء أمس، وتوجه إلى مدينة كوم أمبو، لمتابعة موقف توقف حركة البواخر بسبب انخفاض منسوب النيل أمام معبد كوم أمبو، ثم عاد إلى مدينة أسوان مرة أخرى حيث محل إقامته بأحد الفنادق السياحية الشهيرة، ومن المقرر أن يغادر وزير السياحة محافظة أسوان مساء اليوم.

يذكر أن انخفاض منسوب النيل بسبب السدة الشتوية، أدى إلى توقف حركة البواخر النيلية بين أسوان والأقصر، أمام معبد كوم أمبو، منذ يوم الجمعة الماضية، وتواصل هيئة النقل النهرى بالتنسيق مع وزارة الرى أعمال التكريك والتطهير لنهر النيل بعد الاستعانة بـ5 حفارات ومعدات نهرية.