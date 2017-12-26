وزير الدفاع الإيرانى: سنواصل رفع قدرات البلاد الدفاعية دون توقف





أ ش أ

أعلن وزير الدفاع الإيرانى العميد أمير حاتمي، اليوم الثلاثاء، أن إيران ستواصل رفع قدراتها الدفاعية بدون أدنى توقف، معربا عن ثقته فى أن أعضاء البرلمان الإيرانى لن يدخروا جهدا لرفع الموازنة الدفاعية.

وقال حاتمى -فى تصريحات بثتها وكالة أنباء إرنا الإيرانية- إن الحرب التى تم شنها فى عهد الرئيس العراقى صدام حسن (1980-1988)، عرّفتنا بأصدقائنا وأعدائنا.. لافتا إلى أن استراتيجية من سمّاهم (أعداء إيران) اليوم تقوم على زعزعة القدرة الوطنية والدفاعية لطهران، مشددا على أن إيران لن تسمح لأحد أن يوجه ضربة لقدراتها الدفاعية.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تعارض البرنامج الإيرانى لتطوير الصواريخ وتعتبره فى تحد لقرارات مجلس الأمن الدولي، وفرضت فى شهر يوليو الماضى عقوبات على 18 فردا وكيانا للاشتباه فى دعمهم لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيرانى وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالجيش، فى حين أن طهران تصر على أن التفاوض على القدرات الدفاعية لها هو خط أحمر.