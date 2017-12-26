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وزير الخارجية اليابانى: يجب تسوية قضية القدس من خلال المفاوضات

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 03:06 م
وزير الخارجية اليابانى: يجب تسوية قضية القدس من خلال المفاوضات محمود عباس يلتقى بوزير الخارجية اليابانى


أ ش أ
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دعا وزير الخارجية اليابانى تارو كونو، إلى تسوية قضية القدس من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية، وذلك عقب قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المثير للجدل بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن كونو ناقش - خلال زيارته التى تستمر 6 أيام إلى الشرق الأوسط - قضية القدس فى اجتماعات ذات صلة مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بصفته وزير الخارجية بالإنابة، والرئيس الفلسطينى محمود عباس.

وأعرب كونو - فى تصريح للصحفيين - عن استعداد اليابان المساعدة فى استئناف مفاوضات عملية السلام فى الشرق الأوسط، قائلا ستبذل اليابان جهودا لبناء الثقة (بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلي) كى يتسنى لهما الجلوس إلى طاولة المفاوضات وتبادل الآراء بشكل صريح.

وتؤيد اليابان حل الدولتين للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وتتبنى موقفا بضرورة حل قضية القدس من خلال إجراء مفاوضات بين الطرفين.

وفى السياق، نقلت الوكالة اليابانية عن مصدر حكومى يابانى - لم تسمه - القول إن كونو ونتنياهو اتفقا - خلال اجتماعهما فى القدس المحتلة - على أهمية دور الولايات المتحدة باعتبارها وسيطا فى مفاوضات السلام، مضيفا أن وزير الخارجية اليابانى نقل الرسالة ذاتها حول الدور الأمريكى إلى عباس فى رام الله خلال محادثاتهما، مشيرا إلى أن الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى رحبا بمشاركة اليابان فى القضية.

 


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