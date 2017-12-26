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وزير التعليم العالى يبحث توفير برامج تعليمية متطورة مع إحدى المؤسسات الدولية

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 10:04 ص
وزير التعليم العالى يبحث توفير برامج تعليمية متطورة مع إحدى المؤسسات الدولية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى


كتب وائل ربيعى
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التقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أمس الاثنين، مع الدكتور كريم الصفتى المدير الإقليمى للأكاديمية الدولية للدراسات والأبحاث المتقدمة بلندن (IARS)، والشريك التنفيذى لمؤسسة بيرسون (Pearson) فى الشرق الأوسط، بحضور الدكتور أحمد الحيوى مستشار الوزير للتعليم الفنى والتكنولوجى، وذلك بمقر الوزارة.

 

وخلال اللقاء بحث الوزير مع الشريك التنفيذى لمؤسسة بيرسون آليات التعاون فى مجال توفير البرامج التعليمية المتطورة، والمعترف بها دوليا التى يمكن أن تقدمها المؤسسة لجذب الطلاب للدراسة فى المجالات الفنية والتكنولوجية؛ للنهوض بمستوى خريجى التعليم الفنى والتكنولوجى لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية، والمساهمة فى تحقيق خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.

 

وأكد الدكتور عبد الغفار ضرورة الاستفادة من البرامج التعليمية والتدريبية التى يمكن أن تقدمها المؤسسة للنهوض بالكليات التكنولوجية فى مصر، مشيرا إلى أنه يمكن التعاون أيضا فى مجال إعداد القيادات من خلال توفير برامج تدريبية تواكب أحدث النظم العالمية فى مجال القيادة والتدريب، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بإعداد الكوادر البشرية وخاصة الشباب وتأهليهم وتدريبهم من خلال الأكاديمية الوطنية للشباب.

 

وفى ختام اللقاء تم الاتفاق على إمكانية التعاون فى نموذج تكنولوجى واحد، تمهيدا للتعميم بعد ذلك على مختلف المؤسسات التعليمية التكنولوجية.

 

جدير بالذكر أن مؤسسة بيرسون هى أكبر مؤسسة تعليمية على مستوى العالم، توجد فى 120 دولة، وتساهم فى توفير الخدمات التعليمية والتدريبية لكافة المراحل التعليمية المختلفة على مستوى العالم.


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