وزير التعليم العالى: لا قيمة للأبحاث العلمية بدون تنسيق





كتب وائل ربيعى

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن الأبحاث العلمية التى تتم دون التنسيق لا قيمة لها، موضحا ضرورة وجود أبحاث فى كل التخصصات والتركيز فى مجالات مثل الزراعة والتشخيص والنقل وتحلية المياه، مشددا على ضرورة تطبيق الأبحاث العلمية على أرض الواقع، والتنسيق بين جميع الأبحاث العلمية لاستفادة الدولة بها.

وأشار الوزير خلال كلمته فى المنتدى الثالث لتسويق منتجات البحث العلمى، اليوم الثلاثاء، إلى أن البحث العلمى تاريخ كبير، ويوجد أعداد باحثين فى مصر لديهم القدرة على صناعة الفارق، على دور الإعلام فى ظهور إيجابيات البحث العلمى دون الالتفات لما يدور على مواقع التواصل الاجتماعى، وإظهار الصورة السئية بغرض إثارة البلبة، موضحا أنه ليس له أى حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدا ن هناك دعما كبيرا للبحث العلمى، خاصة ذات القيمة وإفادة الدولة منه.