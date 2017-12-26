video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 ديسمبر 2017 03:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مستهدفا 150 مليون دولار العام المقبل..

وزير البترول: حصلنا 250 مليون دولار منذ بدء إنتاج منجم السكرى

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 03:42 م
وزير البترول: حصلنا 250 مليون دولار منذ بدء إنتاج منجم السكرى المهندس طارق الملا وزير البترول


كتب عبد اللطيف صبح
إضافة تعليق

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تحصيل أكثر من 150 مليون دولار عوائد إنتاج الذهب من منجم السكرى، وحوالى 100 مليون دولار إتاوة، ليصل إجمالى ما تم تحصيله من منجم السكرى لصالح الدولة المصرية 250 مليون دولار منذ بدء الإنتاج بالمنجم.

 

كما توقع وزير البترول والثروة المعدنية أن تحصل الدولة مبلغ 150 مليون دولار العام المقبل إتاوة وعوائد إنتاج، لافتا إلى أن زيادة عدد الاتفاقيات التعدينية يؤكد على جذب المزيد من المستثمرين فى هذا المجال لتنمية هذه الثروة المهمة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة للاستماع إلى بيان وزير البترول والثروة المعدنية حول خطة الوزارة بشأن الثروة المعدنية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لنهضة الاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير البترول للنواب: مشاركة الثروة المعدنية بـ0.5% بالدخل القومى شيء مخجل

وزير البترول يعرض خطته للنهوض بقطاع الثروة المعدنية أمام "صناعة البرلمان"

وزير البترول: الاكتشافات الغازية ثمار التزامنا بسداد مستحقات الشركاء الأجانب

الاثنين.. "صناعة البرلمان" تستمع لخطة وزير البترول بشأن قطاع الثروة المعدنية

الثروة المعدنية

مجلس النواب

وزارة البترول

لجنة الصناعة

منجم السكرى

الذهب



لا تفوتك
مصدر: العناصر الإرهابية المضبوطة اعترفت بخطة عمل إرهابى بأعياد الميلاد

مصدر: العناصر الإرهابية المضبوطة اعترفت بخطة عمل إرهابى بأعياد الميلاد

وزير التموين: لن نتستر على التلاعب وسأغلق أى مخبز بيضرب البطاقات بدون إنتاج

وزير التموين: لن نتستر على التلاعب وسأغلق أى مخبز بيضرب البطاقات بدون إنتاج

مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب

مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب

"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب

"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب

اعرف جسمك.. هكذا تدور معارك هضم الطعام داخل معدتك

اعرف جسمك.. هكذا تدور معارك هضم الطعام داخل معدتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة