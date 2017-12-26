وزير البترول: حصلنا 250 مليون دولار منذ بدء إنتاج منجم السكرى





كتب عبد اللطيف صبح

كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تحصيل أكثر من 150 مليون دولار عوائد إنتاج الذهب من منجم السكرى، وحوالى 100 مليون دولار إتاوة، ليصل إجمالى ما تم تحصيله من منجم السكرى لصالح الدولة المصرية 250 مليون دولار منذ بدء الإنتاج بالمنجم.

كما توقع وزير البترول والثروة المعدنية أن تحصل الدولة مبلغ 150 مليون دولار العام المقبل إتاوة وعوائد إنتاج، لافتا إلى أن زيادة عدد الاتفاقيات التعدينية يؤكد على جذب المزيد من المستثمرين فى هذا المجال لتنمية هذه الثروة المهمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة للاستماع إلى بيان وزير البترول والثروة المعدنية حول خطة الوزارة بشأن الثروة المعدنية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لنهضة الاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.