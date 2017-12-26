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وزير الأوقاف: افتتاح مجزر بحلايب وشلاتين فى 2018 ونهدى الأهالى 100 منزل (فيديو)

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 10:23 م
وزير الأوقاف: افتتاح مجزر بحلايب وشلاتين فى 2018 ونهدى الأهالى 100 منزل (فيديو) وزير الاوقاف


كتب إبراهيم حسان
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أعلن د. محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن أنه سيؤم صلاة الجمعة المقبلة فى حلايب وشلاتين، مشيرا إلى إنشاء مجموعة من المساجد "عمارة وإنشاءًا" بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر فى حلايب وشلاتين فى الفترة السابقة، كما تم تنفيذ مجزر بأحدث الإمكانيات يعمل لخدمة المواطنين بالمحافظة، وسيتم افتتاحه فى الربع الأول من 2018.

وأضاف جمعة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الدولة تقوم بجهد كبير لتنمية حلايب وشلاتين، وستساهم وزارة الأوقاف فى تنفيذ 100 منزل فى مدينة حلايب لمساعدة الأهالى فى تلك المناطق، وتابع: "100 بيت بالكامل هدية تمليكا لأهالى حلايب من وزارة الأوقاف، وستقوم الدولة بتوفير الأرض والمرافق، ونحن سندفع تكاليف البناء لهيئة المجتمعات العمرانية فى البحر الأحمر لإنشاء المنازل بتكلفة 25 مليون جنيه"، وفى إطار الاستمرار فى عمليات التنمية ستساهم وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة الإسكان فى رفع كفاءة 72 منزل فى قرية الروضة ببئر العبد فى شمال سيناء من الموارد الذاتية للأوقاف.

وأشار الوزير، إلى أن هناك أنشطة دعوية مكثفة لخدمة المواطنين فى مدينة حلايب المصرية لدعم الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أن كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعى من أفكار هدامة ليس له علاقة بالأوقاف.


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