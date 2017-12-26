وزارة الدفاع الروسية: استمرار تقديم المساعدات الإنسانية فى دير الزور بسوريا

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أكد مركز حميميم الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة فى سوريا، أنه لازال يسجل حالات انتهاك وقف الأعمال العدائية فى المناطق السورية.



ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية، مساء الإثنين، عن متحدث باسم المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية ـ خلال مؤتمر صحفى ـ إن المركز خلال اليومين الأخيرين استمر فى تسجيل بعض الحالات المنفصلة لانتهاك وقف إطلاق النار.



وأضاف المتحدث " العمل لا يزال مستمرا لتوصيل المساعدات الإنسانية، وتم خلال اليومين الأخيرين تقديم مساعدات إنسانية لسكان بلدة أيوب فى محافظة القنيطرة ومظلوم فى محافظة دير الزور، كما تلقى السكان أكثر من أربعة أطنان من المواد الغذائية ، فيما حصل 153 سوريا على المساعدة الطبية".



وتابع " إن الحكومة السورية تنظر فى خطط إرسال القوافل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2018".

