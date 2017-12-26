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والدة الشهيد وائل كمال: مصر من غير جيشها ولا حاجة وموتة ابنى مشرفة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 09:35 م
والدة الشهيد وائل كمال: مصر من غير جيشها ولا حاجة وموتة ابنى مشرفة والدة الشهيد وائل كمال


كتب إسلام جمال
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قالت والدة الشهيد وائل كمال، إن نجلها ليس أغلى ممن راحوا فى سبيل الوطن، مضيفة: "لما رحت زرته فى مقبرته قلتله أنا متماسكة عشان خاطرك يا وائل ومش هخلى بأى كلمة وعدتك بيها، وابنى مات موتة مشرفة فى سبيل الله أولا ثم فى سبيل الوطن".

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامى معتز الدمرداش، ببرنامج "آخر النهار، والذى يذاع على قناة النهار: "مصر من غير الجيش ولا حاجة، وأدينا شوفنا سوريا والبلاد اللى حوالينا، و لازم كلنا نبقى متماسكين عشان القدس".

 


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