والدة الشهيد وائل كمال: مصر من غير جيشها ولا حاجة وموتة ابنى مشرفة

والدة الشهيد وائل كمال: مصر من غير جيشها ولا حاجة وموتة ابنى مشرفةالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 09:35 م
والدة الشهيد وائل كمال
كتب إسلام جمال
إضافة تعليق
قالت والدة الشهيد وائل كمال، إن نجلها ليس أغلى ممن راحوا فى سبيل الوطن، مضيفة: "لما رحت زرته فى مقبرته قلتله أنا متماسكة عشان خاطرك يا وائل ومش هخلى بأى كلمة وعدتك بيها، وابنى مات موتة مشرفة فى سبيل الله أولا ثم فى سبيل الوطن".
وأضافت خلال حوارها مع الإعلامى معتز الدمرداش، ببرنامج "آخر النهار، والذى يذاع على قناة النهار: "مصر من غير الجيش ولا حاجة، وأدينا شوفنا سوريا والبلاد اللى حوالينا، و لازم كلنا نبقى متماسكين عشان القدس".
إضافة تعليق
مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب
"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة