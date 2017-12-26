video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 04:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

هنية: قرار ترامب حول القدس يهدف إلى "تصفية" القضية الفلسطينية

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 01:44 م
هنية: قرار ترامب حول القدس يهدف إلى "تصفية" القضية الفلسطينية اسماعيل هنية


(أ ف ب)
إضافة تعليق

حذر رئيس المكتب السياسى لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الثلاثاء، من مخاطر تمرير قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بمدينة القدس كعاصمة لإسرائيل، مشيرا أن القرار جزء من معركة تهدف إلى "تصفية" القضية الفلسطينية.

وقال هنية خلال لقاء مع الوجهاء والمخاتير فى غزة أن "القرار الأمريكى جزء من معركة كبرى تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وهذا ما يسمى بصفقة القرن".

وبحسب هنية فأن قرار ترامب "جزء من معركة كبرى لتغيير معالم المنطقة كلها، وليس فقط الوضع الفلسطينى" مشيرا أن هناك "بعض الأصوات من بعض النخب السياسية فى المنطقة التى تريد أن تزيف الوعى وتمرر على أجيال شعوبنا العربية والاسلامية قضية التعايش والاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيونى باعتباره دولة لا يمكن لأحد أن يتجاوزها".

وأدى القرار الأحادى الذى أعلنه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى السادس من ديسمبر إلى تظاهرات شبه يومية فى الأراضى الفلسطينية.

وقتل 12 فلسطينيا منذ إعلان ترامب، وسقط عشرة من هؤلاء القتلى فى مواجهات مع الجيش الإسرائيلى فى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وقتل أثنان فى غارة إسرائيلية على قطاع غزة.

وبحسب هنية فأن "معركة القدس لا يستطيع طرف لوحده أن يواجهها، وهى معركة أمة" مشيرا أن الشعب الفلسطينى "بحاجة إلى عمقه الإستراتيجى لحسم معركة القدس".

ومن جهته، حذر رئيس حركة حماس فى القطاع يحيى السنوار من أن الفصائل الفلسطينية حاضرة لمواجهة جديدة مع إسرائيل، وقال السنوار "المقاومة اليوم قادرة خلال 51 دقيقة ان تضرب الكيان بما ضربته فى 51 يوما" فى إشارة إلى الحرب الاخيرة بين حماس وإسرائيل فى عام 2014.

واستمرت حرب صيف 2014 خمسين يوما وكانت الأطول والاكثر دموية ودمارا بين الحروب الثلاث على القطاع منذ سيطرة حركة حماس عليه عام 2007.

وأسفرت الحرب عن سقوط 2251 قتيلا من الفلسطينيين بينهم 551 طفلا بحسب الأمم المتحدة. وفى الجانب الاسرائيلى قتل 74 شخصا بينهم 68 جنديا.

وأضاف "فصائل المقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة وعلى رأسها كتائب القسام قد أعدوا العدة و يعدون العدة للدفاع عن القدس ليس فقط للدفاع عن القدس أن لا تصبح عاصمة للكيان الصهيونى وانما لتحرير القدس ولتحقيق أهداف أمتنا للتحرير".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قرأت لك.. الحرب العالمية الأولى فى الشرق الأوسط.. كواليس سقوط القدس

صور.. العالم هذا الصباح.. واشنطن تشترى فندقا بالقدس لنقل سفارتها.. مواطنو المكسيك يفترشون الشوارع بعد زلزال بقوة 5 درجات.. اشتباكات فى بيرو بعد العفو عن فوجيمورى.. والسودان يخصص جزيرة سواكن بالبحر الأحمر لتركيا

فريدة عاشور تكتب : أشْجانُ القدس

مقالات الصحف المصرية: مكرم محمد أحمد يؤكد: قرار القدس عاصمة لإسرائيل عزل أمريكا عن العالم.. جلال دويدار يكشف حكاية الطفلة الفلسطينية عهد والمنظمات المشبوهة.. عباس الطرابيلى يطالب النواب بمقاطعة زيارة ديسالين

الأردن: نقل سفارة جواتيمالا إلى القدس انتهاكا صارخا للقانون الدولى

بطريرك الروم الأرثوذكس: القدس مدينة الله.. ومصر بوابة إفريقيا

اخبار عربيه

عرب

عالم

القدس

امريكا

حماس

اسرائيل

ترامب



لا تفوتك
البدرى يسلم لجنة الكرة أسماء الصفقات الجديدة والراحلين عن الأهلى

البدرى يسلم لجنة الكرة أسماء الصفقات الجديدة والراحلين عن الأهلى

15 تصريحاً نارياً فى موسم 2017 .. مش متابع والله .. الزمالك كسب الدورى بالشيوخ .. فيريرا خمورجى .. لاعبو الفريق الأبيض بتشيش وبتعلق بنات .. حسام غالى مش مقتنع بأسلوبى .. الاحترام مفيهوش كباتن مصر

15 تصريحاً نارياً فى موسم 2017 .. مش متابع والله .. الزمالك كسب الدورى بالشيوخ .. فيريرا خمورجى .. لاعبو الفريق الأبيض بتشيش وبتعلق بنات .. حسام غالى مش مقتنع بأسلوبى .. الاحترام مفيهوش كباتن مصر

ليلة سقوط "مملكة الشحاتين" بمترو الأنفاق فى قبضة الأمن.. أب يدعى "العمى" وجبيرة وهمية بقدم ابنه غير المكسورة لجمع المال من الركاب.. الأب يبرر جريمته بحاجته للمال ويعلق الأخطاء على شماعة الفقر

ليلة سقوط "مملكة الشحاتين" بمترو الأنفاق فى قبضة الأمن.. أب يدعى "العمى" وجبيرة وهمية بقدم ابنه غير المكسورة لجمع المال من الركاب.. الأب يبرر جريمته بحاجته للمال ويعلق الأخطاء على شماعة الفقر

مصادر أمنية: تنفيذ حكم الإعدام فى 15 مدانا بقضايا إرهاب "تحديث"

مصادر أمنية: تنفيذ حكم الإعدام فى 15 مدانا بقضايا إرهاب "تحديث"

الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الأرصاد: طقس الغد معتدل.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة