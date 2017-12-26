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هجوم على السفارة الإسرائيلية فى اليونان تضامنا مع فلسطين

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 03:18 ص
هجوم على السفارة الإسرائيلية فى اليونان تضامنا مع فلسطين السفارة الإسرائيلية فى العاصمة أثينا


كتب محمد جمال
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هاجم عدد من الأناركيين المنتمين لمنظمة روبيكون اليسارية فى اليونان، السفارة الإسرائيلية فى العاصمة أثينا، وألقوا عليها عشرات الزجاجات المملوءة بالطلاء الأحمر، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

ونشرت المنظمة اليونانية اليسارية، بيانا قالت من خلاله: "نحن نقف إلى جانب الفلسطينيين، الشعب الذى مارست إسرائيل على مدى عشرات السنوات بحقه تطهيرا عرقيا.. وضغطت عليه لترك أرضه".

وأضاف بيان المنظمة: "السؤال الذى يطرح نفسه أمامنا جميعا هو طبيعة النضال الفلسطينى من أجل الاستقلال: إنها مسألة بقاء الأرض للشعب الذى ولد فيها".

وأوضحت: "لقد قمنا اليوم فى الساعة السادسة وخمس دقائق صباحا بمهاجمة السفارة الإسرائيلية فى أثينا بعشرات زجاجات الطلاء.. فى 1947 وجد قسم كبير من اليهود ملاذا آمنا فى بلد كانت له مكانة مركزية فى التاريخ اليهودى، لكن هناك آخرون أيضا عاشوا على هذه الأرض".

وأضافت المنظمة فى البيان: "كيف يمكن للأشخاص الذين يعارضون اضطهاد شعب ما الموافقة على اضطهاد شعب آخر.. دولة إسرائيل هى الحالة الوحيدة للديمقراطية البرجوازية فى العالم التى تضمن (لشعبها) للإسرائيليين الحريات المدنية فى حين أنها دولة أصولية.. نحن أقرب بكثير للفلسطينيين ونرفض أن يقترب اليونان من إسرائيل".


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