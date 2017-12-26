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ننشر تفاصيل لقاء رئيس مجلس الدولة بوزير الأوقاف

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 12:04 م
ننشر تفاصيل لقاء رئيس مجلس الدولة بوزير الأوقاف لقاء رئيس مجلس الدولة بوزير الأوقاف


كتب ــ أحمد عبد الهادى
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زار المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار فؤاد عبد الفتاح أمين عام المجلس، وبعض أعضاء مجلس الدولة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لبحث أوجه التعاون بين الوزارة والمجلس.

وقال المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة، إن وزير الأوقاف أطلعهم على جهود الوزارة فى نشر الفكر الوسطى الصحيح والخطاب الدينى، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة الفكر المتطرف عن طريق المساجد ودور الأوقاف الواضح للمجتمع.

وأكد الأمين العام لمجلس الدولة، أن الزيارة الغرض منها توطيد العلاقات بين المجلس ومؤسسات الدولة المختلفة، وأيضاً لرد الزيارات المتكررة التي قام بها وزير الأوقاف لمجلس الدولة .

وأهدى وزير الأوقاف رئيس مجلس الدولة نسخا من بعض إصدارات الوزارة فى ذلك مثمنا ومقدرا هذه الزيارة، ووعدهم بالمشاركة فى المحاضرات التثقيفية التى يعقدها مجلس الدولة.

 

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المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة والمستشار فؤاد عبد الفتاح أمين عام المجلس وبعض أعضاء مجلس الدولة

 


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