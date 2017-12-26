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نجل البطل أحمد المنسى يظهر فى آخر النهار بـ"فيست" أهداه له الشهيد وائل كمال

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 09:52 م
نجل البطل أحمد المنسى يظهر فى آخر النهار بـ"فيست" أهداه له الشهيد وائل كمال حمزة المنسى


كتب إسلام جمال
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أصر الطفل حمزة، نجل الشهيد البطل أحمد المنسى، على الظهور فى برنامج "آخر النهار" بـ"فست" اشتراه له الشهيد وائل كمال، الذى دفن مع والده، بعد استشهاده.

وقال حمزة خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، ويذاع على قناة "النهار": "حبيت أطلع بـ"الفيست" ده فى البرنامج، عشان بحب عمو وائل وهو جابهولى لما كان فى الكونغو، وعملى مفاجأة".

وأكد أنه استقبل خبر زيارة الشهيد وائل كمال، أثناء تواجده بصحبة والده، لتلبية دعوة الفريق مهاب مميش، لحضور افتتاح المزارع السمكية فى الإسماعيلية، مؤكدًا أنه تم قطع الزيارة لحضور صلاة الجنازة.

وأضاف: "فضلت أعيط طول الطريق، وفرحت أوى لأنى لحقت حضور جنازته، وماما معودانى كل يوم أقرأ الفاتحة لبابا ولعمو وائل".

 

 


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