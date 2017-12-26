نائب وزير الصحة تشارك فى عرض دراسة القومى لحقوق الإنسان عن التشريعات المصرية





كتب وليد عبد السلام

تشارك الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة للسكان المشرف العام على مجلسى السكان والطفولة والأمومة، صباح اليوم الثلاثاء، فى مؤتمر المجلس القومى لحقوق الإنسان، لعرض دراسة وحدة البحث والتطوير التشريعى على التشريعات المصرية.

يبدأ اليوم بجلسة افتتاحية بكلمات من عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور طلعت عبد القوى رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، والمستشار منصف سليمان عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن البنية التشريعية فى ضوء دستور 2014.

وفى سياق المؤتمر تلقى نائب وزير الصحة كلمتها عن إنجازات وجهود مجلسى السكان والطفولة والأمومة على مدار عامين من إشرافها عليهما، وإلقاء الضوء على مراجعة وإعداد مشاريع قوانين داعمة للقضية السكانية ولحقوق الطفل المصرى.