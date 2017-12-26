نائب محافظ القاهرة: حملات مكثفة لتنظيف أسطح المنازل تمهيدا لزراعتها





كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الشمالية والغربية، أنه فى إطار فعاليات حملة زراعة الأسطح التى وجه اليها ، قام حى منشأة ناصر بنظافة أسطح 5 عقارات بمساكن سوزان مبارك بالمرحلة الثانية لشهر ديسمبر تمهيداً لتشجير الأسطح، مشير إلى أن كل حى ملتزم بنظافة ما لا يقل عن 5 أسطح منازل شهريا لزراعتها.

وأضاف نائب محافظ القاهرة فى بيان صحفى أنه وجه بتكثيف حملات رفع الإشغالات من شوارع الأحياء بشكل مستمر للعمل على رفع كفاءة الشوارع، مشيرا إلى أن حى الموسكى شن حملة لإزالة الإشغالات بميدان العتبة وشارع الجيش ،وشارع محمد على ،ورصيف حلاوة ، وكذلك شارع الأزهر، كما شملت الحملة إزالة للسيارات المهملة القابعة بالشوارع المذكورة لتهديدها لسلامة المواطنين وخطورة إستخدامها فى الأعمال الارهابية.