نائب بالبرلمان الكويتى يشدد على دعم مصر لتحقيق أمنها واستقرارها

كتب مصطفى عنبر

أكد عضو مجلس الأمة الكويتى عضو البرلمان العربى على الدقباسي، اليوم الثلاثاء، ضرورة تضافر الجهود لمواجهة الإرهاب خاصة أنه يستهدف المناطق العربية والإسلامية بشكل مكثف وغير مسبوق.

وأوضح الدقباسى فى تصريحات صحفية على هامش اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومى العربى بالبرلمان العربي، أن الاجتماع يبحث إعداد تقرير حول الحالة السياسية فى الوطن العربي، واصفًا الوضع العربى بأنه "مؤلم".

وأعرب الدقباسى عن الألم لما تعرضت له مصر خلال الفترة الماضية من هجمات «إرهابية»، مشددًا على «الدعم الكامل لأمنها واستقرارها وسيادتها".

وأشار إلى أن الاجتماع يناقش ويتابع تطورات الأزمات التى تشهدها عدد من الدول العربية خاصة الأوضاع فى اليمن وليبيا وسوريا.

كما أشار إلى أهمية تطوير العمل فى جامعة الدول العربية، مؤكدًا أن الكويت تعد «لاعبًا أساسيًا» فى عملية التطوير ودعمه "فعليًا وماديًا".

وأعرب فى هذا الصدد عن أمله أن يشهد العمل العربى المشترك «نقلة نوعية» خلال المرحلة المقبلة بما يلبى آمال وطموحات الشعوب العربية.

وحول أهم محاور تطوير الجامعة العربية، أكد الدقباسى ضرورة إعادة تنظيم وهيكلة الجامعة العربية بما يحقق المصالح والأهداف العربية خلال المرحلة المقبلة قائلاً: "لا نريدها كيانًا إداريًا مثقلاً بالأزمات".

وأشار فى هذا الصدد إلى ضرورة تطوير الجامعة العربية «إداريًا وماليًا» من خلال ضم كفاءات وفتح آفاق للعمل التطوعى العربى.

وحول القضية الفلسطينية، انتقد الدقباسى قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قائلاً إن "القدس ليست لترامب ليعطيها لأحد".

كما شدد على أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس كانت بمنزلة «صفعة» للقرار الأمريكى.

وأشار فى هذا الصدد إلى أن «الاحتلال الإسرائيلي يخالف القانون الدولى ويضرب بقرارات مجلس الأمن عرض الحائط»، مطالبا العالم العربى والجامعة العربية بدعم وتفعيل القضية الفلسطينية حتى تكون حاضرة فى الأذهان "دائمًا وأبدًا".

وأكد أهمية نقل القضية الفلسطينية إلى المحافل الدولية المختلفة كالأفريقية والأوروبية وتقديم شرح حول إجرام إسرائيل بحق الأشقاء الفلسطينيين خاصة الأطفال.