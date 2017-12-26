موجز 10 مساء.. التموين: "غلق أى مخبز بيضرب البطاقات بدون إنتاج"





نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، أن الدكتور على مصيلحى وزير التموين، أكد أن الوزارة موجودة لخدمة المواطن ليس للتستر على أصحاب المخابز فى مخالفاتهم ولن يضار أى مواطن يستحق الدعم.

جريمة قتل بشعة وقعت بمدينة السلام، عندما اختطف صاحب فرن عاملا بسبب 3 آلاف جنيه اقترضها المجنى عليه من المتهم، ولم يردها، فأشعل النار به داخل محله وهو مقيد بالحبال.

قالت صباح يوسف مصطفى، والدة الشهيد وائل كمال، إن نجلها الشهيد كان يتخذ البطل أحمد المنسى، مشيرة إلى أنه نفذ قرار نقله لسيناء يوم استشهاد البطل أحمد المنسى.

أكد الدكتور على مصيلحى وزير التموين، أن الوزارة موجودة لخدمة المواطن ليس للتستر على أصحاب المخابز فى مخالفاتهم ولن يضار أى مواطن يستحق الدعم.

أكد مصدر أمني بمديرية أمن أسوان، أن جهات التحقيق بالمحافظة تواصل التحقيق مع العناصر الإرهابية التي تم ضبطها مؤخرا قبل القيام بأعمال ارهابية تزامنا مع أعياد الاقباط وانطلاق الموسم السياحي، وذلك بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم ببعض المناطق الجبلية التي اتخذتها هذه العناصر وكرا للاختباء بها.

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن قيمة أصول هيئة الأوقاف المصرية التابعة لوزارة الأوقاف من مبان وأراض ومدارس وأشياء كثيرة جدا تبلغ مئات المليارات، الأمر الذى يتطلب ضوابط ومتابعة وفق الإطار العام الذى يشدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى من حيث حسن إدارة أصول الدولة والمال العام وحسن استغلاله لدرجة قصوى تصب فى صالح الشعب المصرى.

ذكرت فضائية سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، بأن ميليشيات الحوثى الإيرانية، صدرت أوامر لجميع البنوك فى صنعاء لتجميد أكثر من 1200 حساب بنكى تمهيدا لنهبها.

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب ووزير الأوقاف يأتى من منطلق استمرار مكافحة الفكر المتطرف الذى يعد الجزء الأكبر من محاربة الإرهاب، مشددًا على أن تلك المؤسسات دور كبير فى القوافل والتوعية وتحسين وتصويب الخطاب الدينى.

يعتبر نفسه تاجر السعادة، يرسم البسمة على وجوه الأطفال المرضى، مع بداية كل عام جديد، يعمل جاهدًا على أن يستقبل الأطفال السنة الجديدة بالأمل والتفاؤل والسعادة، لينسيهم قليلاً آلامهم ومعاناتهم مع المرض.





تشهد المحافظات السياحية والأثرية بمصر خلال الفترة الاخيرة إقبالاً كبيراً من السياح الاجانب من مختلف دول العالم، حيث نجحت هيئة تنشيط السياحة فى استقطاب السياح الصينيين واليابانيين والهنود ومن أمريكا اللاتينية، وارتفعت معدلات الإنفاق للسياح بمصر مؤخراً بصورة تؤكد عودة السياحة لمعدلاتها السابقة، حيث سجلت إشغالات فنادق شرم الشيخ والبحر الأحمر والأقصر وأسوان معدلات تتراوح ما بين 60 لـ90% قبل أعياد الميلاد واحتفالات الكريسماس.





فى إطار التحركات الدبلوماسية المصرية لأزمة سد النهضة الإثيوبى، عرض السفير سامح شكرى وزير الخارجية اليوم خلال لقائه مع نظيره الإثيوبى فى أديس أبابا مقترحاً بوجود طرف ثالث له رأى محايد وفاصل يشارك فى أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل فى "البنك الدولى"، نظرا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة، ورأى فنى يمكن أن يكون ميسراً للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية، مؤكداً أن مصر تثق فى حيادية البنك الدولى وقدرته على الاستعانة بخبراء فنيين على درجة عالية من الكفاءة، وسيتم عرض المقترح على السودان خلال الأيام القادمة.