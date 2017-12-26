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مليشيات الحوثى تنشر قناصة بمحيط "الحيمة" لاستهداف قيادات حزب المؤتمر

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 08:03 م
مليشيات الحوثى تنشر قناصة بمحيط "الحيمة" لاستهداف قيادات حزب المؤتمر مليشيا الحوثى


أ ش أ
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نشرت مليشيا الحوثى قناصة فى محيط مديرية (الحيمة) بمحافظة تعز اليمنية، اليوم الثلاثاء بعد أن منع الأهالى تلك العناصر من اقتحام المنطقة؛ لاعتقال قيادات فى حزب المؤتمر الشعبى الذى كان يتزعمه الرئيس الراحل على عبد الله صالح .

وقالت مصادر يمنية- فى تصريحات لقناة (سكاى نيوز) الإخبارية- إن ميليشيات الحوثى منعت دخول السيارات إلى المديرية، وتستهدف كل يوم المدنيين الذين لم يرضخوا لمطالبهم، موضحة أن عمليات القنص أسفرت عن مقتل طفل وإصابة امرأة.

يشار إلى أن مواجهات بين مليشيات الحوثى وأهالى (الحيمة) مستمرة منذ 6 أيام إثر رفض قيادات حزب المؤتمر فى المديرية حضور اجتماع يعلن الولاء لجماعة الحوثي.

 


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