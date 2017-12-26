مقتل 24 مسلحًا فى غارات جوية وعمليات برية بــ 3 أقاليم بأفغانستان

مقتل 24 مسلحًا فى غارات جوية وعمليات برية بــ 3 أقاليم بأفغانستانالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 05:21 م
مسلحون
كابول (أ ش أ)
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أعلن مسئولون أفغان اليوم الثلاثاء، أنه قتل 24 مسلحًا فى الغارات الجوية والعمليات البرية التى نفذت فى 3 إقاليم أفغانية خلال ال 24 ساعة الماضية.
وقال حاكم الإقليم - لوكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية - إن 15 مسلحا من تنظيم داعش الإرهابى لقوا مصرعهم فى غارة شنتها طائرة بدون طيار فى منطقة "بندر دارا" بحى "آشين" بإقليم "ننجارهار" بشرق أفغانستان، مشيرًا إلى أن القوات البرية صادرت أيضا أسلحة وذخائر تابع للمسلحين.
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