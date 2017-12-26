مقتل 15 مسلحًا من داعش فى غارة جوية أمريكية بشرق أفغانستان





أ ش أ

أعلن المكتب الإعلامى التابع لإقليم ننجارهار بشرق أفغانستان، اليوم الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 15 مسلحًا من تنظيم داعش الإرهابى قتلوا فى الهجوم الجوى الأخير الذى شنته القوات الأمريكية على الإقليم.

وذكر المكتب -فى بيان نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- أن الهجوم الجوى أسفر عن مقتل 15 مسلحًا من داعش، بالإضافة إلى تدمير أسلحة وذخيرة ومخبأ المتفجرات الخاص بهم.

ولفت البيان إلى أن الهجوم الجوى استهدف منطقتى أتشين وبندر الواقعتين بإقليم ننجارهار.

وأشار البيان إلى مقتل مسلحين على الأقل من داعش كانا قادمين من إقليم أوراكزاى فى باكستان فى عملية منفصلة نفذت فى منطقة هاسكا مينا بأفغانستان.

ولم تسفر العملية عن وقوع أى خسائر فى صفوف سكان المنطقة أو أفراد الأمن.