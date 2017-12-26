مقتل 15 شخصا في اشتباكات بين باحثين عن الذهب فى تشاد





أ ف ب

قتل 15 شخصا على الأقل فى اشتباكات بين باحثين عن الذهب فى شمال تشاد، حسب ما أفاد مصدر أمنى الثلاثاء.

واندلعت أعمال العنف الاثنين فى منطقة بورغورى قرب الحدود مع ليبيا، فى اقليم تبيستى المضطرب الذى يجذب الباحثين عن الذهب من كافة ارجاء البلاد.

وقال المصدر الذى طلب عد ذكر اسمه لوكالة فرانس برس إن "مواجهة اولى بين رجل من المنطقة واخر غريب أدت الى مقتل شخص".

وتابع "ثم وقعت اشتباكات اوسع خلف نحو 15 قتيلا وجرحى".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاشتباكات كانت بين قبائل متناحرة.

وأوضحت التقارير أن الجيش التشادى انتشر فى المنطقة لمنع مزيد من العنف.

وهى ليست المرة الأولى التى تقع فيها اشتباكات دامية فى تبيستي.

وأدى اكتشاف الذهب فى المنطقة بين عامى 2012 و2013 الى جذب عمال المناجم من كافة ارجاء تشاد ودول أخرى.