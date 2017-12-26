مقتل 10 قرويين شمال نيجيريا على خلفية نزاعات على الأراضى





كانو (أ ف ب)

قتل 10 سكان من قريتين تقطنهما أغلبية مسيحية فى هجومين فى ولاية كادونا شمال نيجيريا التى تشهد نزاعات على الأراضى بين قبائل مسيحية ومسلمة، بحسب ما علم الثلاثاء، من مصادر رسمية.

وقتل الأحد ستة أشخاص بينهم طفل بيد مسلحين فى قرية أونجوان ميلافيا أثناء إحياء ليلة الميلاد، وقبل ذلك مساء الجمعة، أطلق مسلحون النار فى قرية نينديم المجاورة على أشخاص يحضرون لأعياد الميلاد ما أوقع أربعة قتلى وعشرة جرحى.

وقال شيبو نيكولا غاربا النائب المحلى فى بيان "بينما كنا نبكى قتلى نينديم تلقينا اتصالات من الأمن تبلغنا بهجوم إينجوان ميلافيا"، وأوضح متحدث باسم الولاية أنه تم نشر قوات لمنع حصول هجمات أخرى.

ويشهد جنوب ولاية كادونا منذ ثلاثين عاما مواجهات دامية بين المزارعين المسيحيين والرعاة المسلمين وذلك اساسا بسبب صراع على الاراضى والمراعى.