مقتل جنديين بالجيش العراقى فى انفجار عبوة ناسفة جنوبى كركوك

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لقى جنديان بالجيش العراقى مصرعهما وأصيب ضابط فى انفجار عبوة ناسفة جنوبى محافظة كركوك.

وقال مصدر أمنى عراقى -فى تصريحات لقناة (السومرية نيوز) العراقية- إن عبوة ناسفة انفجرت فى طريق قرية غيدا التابعة لقضاء داقوق جنوبى كركوك أثناء دورية للجيش العراقى، مما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ضابط برتبة مقدم من اللواء 60 الفرقة 20 بالجيش العراقي.



وأضاف أن عناصر الدورية نقلوا المصاب إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج، والقتيلين إلى الطب الشرعي.



‏‫ يذكر أن محافظة كركوك تشهد أعمال عنف وتفجيرات بين الحين والآخر تستهدف القوات الأمنية والمدنيين.