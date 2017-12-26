مفيش جوابات تانى.. بلجيكا توقف المراسلة عبر التلجراف بعد 171 عاما من العمل

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أعلنت بلجيكا ، أمس الإثنين ، إيقاف العمل بخدمة المراسلة عبر التلجراف يوم الجمعة المقبل 29 ديسمبر الجارى بعد انخفاض شعبيتها بشكل كبير.

وقالت شركة الاتصالات "بروكسيموس" التى تديرها الحكومة - حسب ما نقلته صحيفة "التليجراف" البريطانية - إن الخدمة ستتوقف عن العمل بعد 171 عاما من العمل.

وأشارت الصحيفة إلى أن رسالة التلجراف فى بلجيكا كانت تكلف ما يعادل 21 جنيها إسترلينى وتتكون من 20 كلمة ويمكن توصيلها داخل وحول بروكسل فقط.

وذكرت الصحيفة أن إحدى علامات انخفاض شهرة المراسلة بالتلجراف فى بلجيكا هى أن مشغلى الخدمة كانوا يعملون فى قسم خدمة العملاء التليفونية معظم يومهم نظرا لندرة طلبات رسائل التلجراف.