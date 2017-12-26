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مصر تنسق مع عمان ودبى لتنمية الصادرات وزيادة أنشطة خدمة المصدرين

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 08:34 م
مصر تنسق مع عمان ودبى لتنمية الصادرات وزيادة أنشطة خدمة المصدرين وزير التجارة والصناعة


كتب – إسلام سعيد
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تبحث هيئة تنمية الصادرات المصرية، سبل التعاون مع عدد من الهيئات النظيرة فى الدول العربية والأفريقية، من أجل زيادة نشاط الهيئة وتطوير أنشطة خدمة المصدرين التى تسعى الهيئة لتقديمها، إلى جانب التنسيق فى المعارض الخارجية بعد تكليف الهيئة بملف المعارض بدءًا من يناير 2018.

 

وفى هذا الإطار استقبلت شرين الشوربجى، اليوم الثلاثاء، وفدًا من مؤسسة دبى لتنمية الصادرات برئاسة محمد على الكمالى نائب المدير التنفيذى ومحمد المرزوقى مدير خدمات المصدرين، ثم وفدًا من الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات بسلطنة عمان (إثراء) برئاسة نسيمة بنت يحى البلوشية المديرة العامة لتنمية الصادرات، لبحث التعاون بين سلطنة عمان والإمارات ومصر فى مجال تنمية الصادرات.

 

وقالت الهيئة اليوم، إن الزيارة تهدف إلى بحث أوجه التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر فى مجال تنمية الصادرات من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والمشاركة فى الفعاليات المشتركة فى البلدين.

 

وبحثت شرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات المصرية، التعاون بين هيئتها ونظيرتها فى الإمارات وعمان خلال الفترة المقبلة على أن يتم الإعلان عن أنشطة مشتركة بين هيئة تنمية الصادرات بمصر والهيئات النظيرة فى الدول العربية والأفريقية.

 

 

 


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