مصرع 5 من عمال المناجم إثر انهيار نفق بأفغانستان

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أعلن مسئول أفغانى اليوم الثلاثاء، مصرع ما لا يقل عن خمسة من عمال مناجم الفحم إثر انهيار نفق بولاية سمنكان بشمالى البلاد.

وقال رئيس منطقة دار الصوف محمد على حسانى - حسبما ذكرت شبكة (إيه.بي.سي.) الأمريكية - إنه تم إنقاذ أربعة عمال آخرين فى أعقاب انهيار النفق الذى يبلغ طوله 800 متر، مضيفا أن عاملا آخر لا يزال فى عداد المفقودين.

وأوضح حسانى أن المنجم، حاله مثل حال العديد من المناجم الموجودة فى المناطق الريفية الأفغانية تم حفره دون مراعاة معايير السلامة، مشيرا إلى أن العاملين فيه فقراء ليس أمامهم سبل أخرى لكسب الرزق.