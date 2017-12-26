مصرع قائد سيارة فى حادث تصادم مع قطار بمزلقان شمال غرب فرنسا

مصرع قائد سيارة فى حادث تصادم مع قطار بمزلقان شمال غرب فرنساالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 05:26 م
قطار فى فرنسا-أرشيفية
أ ش أ
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لقى قائد سيارة مصرعه اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم مع قطار فى (مزلقان) بمدينة (لوريان) بشمال غرب فرنسا.
وذكرت السلطات المحلية أن القطار الرابط بين مدينتى (لوريان) و(كيمبر) اصطدم بسيارة أثناء مرورها من مزلقان 466؛ مما أسفر عن مقتل سائق السيارة دون وقوع اصابات.
وأضافت أن القطار دفع السيارة لمئات الأمتار إثر أصطدامه بها؛ ما أدى لتوقف حركة القطارات لعدة ساعات فى اتجاه مدينة كيمبر، مشيرة إلى أنه تم نقل ركاب القطار إلى حافلة لاستكمال رحلتهم.
يأتى الحادث بعد واقعة مشابهة فى 14 ديسمبر أسفرت عن مصرع ستة أطفال وإصابة آخرين حين صدم قطار الحافلة المدرسية التى كانوا يستقلونها اثناء مرورها من مزلقان بمدينة (ميلاس) بجنوب البلاد.
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