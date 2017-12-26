مصرع شخص وإصابة طيارين إثر سقوط مروحية عمانية أثناء مهمة تدريبية





أ ش أ

لقى ملاح مصرعه وأصيب طياران عقب سقوط وارتطام طائرة مروحية تابعة لسلاح الجو السلطانى العمانى بالأرض أثناء مهمة تدريبية.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر مسؤول فى وزارة الدفاع العمانية تعرض إحدى طائرات سلاح الجو السلطانى العمانى من نوع /أن أتش 90 / لحادث ارتطام بالأرض أثناء قيامها بمهمة تدريبية معتادة مساء اليوم بقاعدة المصنعة الجوية ما أسفر عن وفاة الملاح العريف هلال بن طالب بن محمد الهاشمى وإصابة طيارى المروحية بإصابات طفيفة.

