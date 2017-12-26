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مصرع شخص صدمته سيارة ملاكى فى العياط

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 09:49 م
مصرع شخص صدمته سيارة ملاكى فى العياط جثة - أرشيفية


كتب عبد الرحمن سيد
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لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة ملاكى بعد اختلال عجلة القيادة فى العياط، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية بالطريق وانتقل رجال المرور إلى المكان، فيما تم نقل المتوفى إلى المستشفى.

 

تلقت غرفة عمليات مرور الجيزة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق فى العياط بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور إلى المكان وبصحبتهم أوناش مرورية، وتم رفع حطام الحادث وتم تسيير حركة السيارات، وأخطر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة بالواقعة.

 


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