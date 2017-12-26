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مصرع شاب دهسته سيارة نقل بدمياط الجديدة

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 11:12 م
مصرع شاب دهسته سيارة نقل بدمياط الجديدة حادث - أرشيفية


دمياط معتز الشربينى
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لقى مساء اليوم الثلاثاء شاب يدعى محروس طلعت هاشم، 19 عامًا من أبناء قرية البصارطه بمحافظة دمياط مصرعه، وتم نقله إلى مستشفى الأزهر الجامعى بدمياط الجديدة بعد أن دهسته سيارة نقل مواد بتروليه بمدينة دمياط الجديدة

 

وأخطر الأهالى قسم شرطة دمياط الجديدة وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأزهر الجامعى التى أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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