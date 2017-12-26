مشروع المعرفة للجميع: إتاحة البيانات معيار ترتيب الدول فى مؤشر المعرفة

مشروع المعرفة للجميع: إتاحة البيانات معيار ترتيب الدول فى مؤشر المعرفةالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 11:24 ص
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
كتب : مصطفي عبد التواب
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قال الدكتور هاني تركي مدير مشروع المعرفة للجميع ورئيس المستشارين التقنيين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن إتاحة الدول للبيانات، مقياس لترتيبهم في مؤشر المعرفة الدولى.
وأضاف "تركي"، خلال كلمته بفعاليات الندوة التثقيفية التى ينظمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول مؤشر المعرفة الدولي، إنه بدون حدوث التكامل بين المعلومات العلمية والمهارات الخاصة بسوق العمل ستنفق الدولة على كل فرد 16 عامًا من التعليم دون عائد حقيقي، مشددا على ضرورة ربط التعليم بمهارات سوق العمل.
وأوضح، أن فكرة عمل المشروع تقوم علي انتقاء 130 مؤشر لقياس المعرفة علي مستوي 131 دولة، حيث أحرزت مصر مرتبة متقدمة علي صعيد مؤشرات الإبتكار وجودة التعليم لاسيما فيما يخص المؤشرات الكمية المتعلقة بنسب الحاصلين علي شهادات علمية جامعية ودرجات الماجستير والدكتوراه، بينما يصعب قياس جودة التعليم بمصر نظرًا لأن الاختبارات الخاصة بجودة التعليم الدولية لا تشارك بها مصر.
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