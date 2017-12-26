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مشاجرة بالأسلحة النارية بين 3 أشقاء وزوج شقيقة أحدهم فى مدينة نصر

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 12:59 م
مشاجرة بالأسلحة النارية بين 3 أشقاء وزوج شقيقة أحدهم فى مدينة نصر مشاجرة-أرشيفية


كتب إبراهيم أحمد
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نجح رجال مباحث القاهرة، فى السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين 3 أشقاء، وزوج شقيقة أحدهم، بمدينة نصر، بسبب خلافات عائلية، فتم ضبطهم وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة مدينه نصر أول، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة بمنطقة مساكن صقر قريش، بالحى العاشر.

وبالانتقال أمكن تحديد طرفي المشاجرة، وهم كلا من "طلعت إ ا" 43 سنة، موظف، وضبط بحوزته سلاح ناري " فرد خرطوش، وأشقاؤه " أحمد إ ا" 27 سنة، عاطل، وضبط بحوزته طبنجة صوت ماركة برتا وعدد 3 طلقات صوت، و"شريف إ ا" 32 سنة، موظف، وضبط بحوزته سلاح ابيض " سكين".

فيما ضم الطرف الثاني كلا من "أحمد م س" 32 سنة، عاطل، زوج شقيقة زوجة الأول، و ضبط بحوزته ماسورة حديدية، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الأول والرابع بسبب خلافات عائلية تطورت إلى مشاجرة تدخل على أثرها باقي أفراد الطرف الثاني لمناصرة الأول وتعدوا بعضهم على البعض بالضرب دون حدوث إصابات.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق

 

 


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