مريض سرطان بالمنوفية يطالب وزير الصحة بصرف علاج كيماوى له لتخفيف آلامه





المنوفية _ محمد فتحى

مأساة ومعاناة حقيقة يعيشها بسيونى حامد عباس والبالغ من العمر 55 عاما موظف بإحدى الجمعيات الزراعية بمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب رفض لجان التأمين الصحى بمحافظة المنوفية، صرف علاج كيماوى لمرضى السرطان .

وأضاف بسيونى، أعانى من مرضى السرطان منذ ما يقرب من 10 أعوام، حيث أعانى من سرطان فى الرئة، وعظمة الترقوة، والغدة الدرقية .

وتابع، قائلا "وكل يوم يمر عليا بموت فيه ألف مرة من كتر التعب اللى أنا فيه يارب محدش يشوف اللى أنا شايفه ".

وأكد بسيونى، شعرت بتعب وآلم شديد منذ 8 شهور لم أشعر به من قبل وعندما ذهبت الى الطبيب المتابع أكد لى عمل أشعه على الفور وعندما أجريت الاشعة تبين زيادة الورم، واننى فى حاجة الى علاج كيماوى غير العلاج الذى كان يصرف لى، وقمت بعمل قرار أكثر من 4 مرات الى اللجنة العليا للتأمين الصحى بالقاهرة، وجاء قرار اللجنة العليا بالرفض بدون أى سبب مع العلم أنا جميع الأورق مستوفاة وأننى موظف حكمى ولدى تأمين صحى شامل كما يقال .

وتابع بسيونى سألت على قيمة العلاج المطلوب لكى أقوم بشرائه، لتفادى الألم الشديد ولكن قيمته بلغت 13 ألف شهريا، وأنا موظف بسيط مرتبى لا يتعدى ألفى جنيه ولدى 6 أبناء جميعهم فى مراحل التعليم،ولا أقدر على شرائه .

وطالب بسيونى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة بالنظر لحالتى ومساعدتى فى صرف العلاج المطلوب كى أقدر أعيش بدون آلم مثل باقى الافراد .



مريض يعانى من السرطان بالمنوفية



مريض يعانى من السرطان بالمنوفية