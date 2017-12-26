مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات على 5 آلاف طالب سورى بالأردن

مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات على 5 آلاف طالب سورى بالأردنالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 01:44 م
الملك سلمان
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على 5 آلاف من الطلاب السوريين فى محافظة المفرق الأردنية.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء، أنه تم توزيع الحقائب والأدوات القرطاسية التى يحتاجها الطلبة من مختلف الفئات العمرية من الصفوف الابتدائية وحتى المرحلة الثانوية، مضيفة أن هذه المساعدات الإغاثية تأتى فى إطار الدعم المتواصل الذى يقدمه المركز للاجئين السوريين فى مختلف المجالات ومنها المجال التعليمى الذى يراعى فيه أهمية توفير الأجواء التعليمية المناسبة لأبناء اللاجئين.
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