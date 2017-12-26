مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس والمسجد الأحمدى بطنطا

مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس والمسجد الأحمدى بطنطاالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 10:35 م
جانب من جولة مدير الأمن
الغربية - محمد طارق
إضافة تعليق
تفقد اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية ، خدمات تأمين الكنائس للوقوف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع أى ظروف طـارئة فى ظل المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد.
وشدد مدير الأمن على تحقيق السيطرة الأمنية وملاحظة الحالة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وإجراء الاستيقاف القانونى وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن، وعدم الرعونة فى معاملة الجمهور والتحلى بالكياسة وضبط النفس.
وأصدر تعليمات مشددة لمأمورى الأقسام والمراكز بتنشيط وتعزيز الخدمات لتأمين الكنائس والبنوك والمنشآت الحيوية الهامة والشرطية بدائرة القسم أو المركز على مدار 24 ساعة ، كما تفقد خدمات تأمين المسجد الأحمدى من الداخل والخارج والشوارع المحيطة.
إضافة تعليق
مقدمة قانون "ذوى الإعاقة" فى حوارها من صالة تحرير "اليوم السابع" بعد موافقة البرلمان: المعاقون يعيشون عصرهم الذهبى.. هبة هجرس: مساندة الرئيس سهلت الالتزامات المالية.. وجمع الراتب والمعاش والسيارة أبرز المكاسب
"تيلرسون" مهندس رعاية الإرهاب فى البيت الأبيض × 2017.. وزير خارجية "ترامب" خفض مساعدات مصر خلال حربها ضد المتطرفين.. تربطه علاقات قديمة برجال أعمال قطريين.. وفشل فى الوساطة لحل أزمة إمارة الإرهاب
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة