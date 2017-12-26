مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين الكنائس والمسجد الأحمدى بطنطا





الغربية - محمد طارق

تفقد اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية ، خدمات تأمين الكنائس للوقوف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع أى ظروف طـارئة فى ظل المرحلة الراهنة التى تمر بها البلاد.

وشدد مدير الأمن على تحقيق السيطرة الأمنية وملاحظة الحالة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى والجنائى وإجراء الاستيقاف القانونى وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن، وعدم الرعونة فى معاملة الجمهور والتحلى بالكياسة وضبط النفس.

وأصدر تعليمات مشددة لمأمورى الأقسام والمراكز بتنشيط وتعزيز الخدمات لتأمين الكنائس والبنوك والمنشآت الحيوية الهامة والشرطية بدائرة القسم أو المركز على مدار 24 ساعة ، كما تفقد خدمات تأمين المسجد الأحمدى من الداخل والخارج والشوارع المحيطة.