مدير أمن البحيرة يتفقد خدمات تأمين الكنائس بدمنهور





البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تفقد اللواء علاء عبدالفتاح ، مدير أمن البحيرة الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس بمدينة دمنهور و تابع إجراءات فحص المترددين من خلال البوابات الإلكترونية، وحرص على تفقد قيام خبراء المفرقعات بالتمشيط المستمر لها لتحقيق أعلى درجات التأمين، وعدم وقوف السيارات والدرجات البخارية بمحيط الكنائس، وتشغيل الكاميرات على أسوارها وبداخلها والوقوف على مدى الاستعدادات وجاهزية القوات لمجابهة أى خطر وتأمين احتفالات الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد .

وشدد مدير أمن البحيرة ، على الضباط والأفراد المعينين لتأمين الكنائس بضرورة اليقظة وتمشيط محيط الخدمات الأمنية، وتوسيع دائرة الاشتباه مع الالتزام بالخطة الأمنية التى وضعت لتأمين الكنائس .

وكانت مديرية الأمن قد أعلنت رفع درجة الاستعداد بمراكز الشرطة بنطاق المحافظة، استعدادا للاحتفال بالكريسماس، تحسبا لاى أعمال تخريبية لإفساد احتفالات المصريين بليلة رأس السنة.

وكشف اللواء علاء عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، عن الدفع بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة لتأمين المنشآت والاحتفالات بالميادين ودور العبادة، مع الاستعانة بمجموعات قتالية للتصدي لأي محاولة تعكر صفو الاحتفال برأس السنة الجديدة.

وشدّد مدير أمن البحيرة، على تكثيف إجراءات التأمين حول الكنائس بمدن ومراكز المحافظة، والأديرة بوادي النطرون، من خلال تعزيز ونشر قوات الحماية المدنية،والقوات النظامية، وضباط إدارة البحث الجنائي، ورجال وخبراء المفرقعات، مع عمل الكمائن المتحركة والثابتة، خاصة على الطرق السريعة الزراعي والصحراوي والدولي الساحلي.

وأوضح عبدالفتاح، أن المديرية وضعت خطة لتشديد الإجراءات الأمنية بالمناطق الحيوية والمنشآت المهمة، ونشر قوات الأمن المركزي، وسيارات الدوريات الأمنية بالميادين والشوارع، للتعامل مع أي أحداث شغب محتملة، إضافة إلى إقامة كمائن بمداخل ومخارج المدن لضبط الخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية.