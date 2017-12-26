محمد فريد: 14 شركة جديدة تسعى للقيد بالبورصة..و3 أخرى قيدت ولم تطرح

محمد فريد: 14 شركة جديدة تسعى للقيد بالبورصة..و3 أخرى قيدت ولم تطرحالثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 11:47 ص
محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى تصوير كريم عبد العزيز
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كشف محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، عن عدد الشركات الجديدة التى تسعى للقيد بالبورصة المصرية، وقال إن عددها بلغ 14 شركة موزعة بين 8 شركات تتفاوض للتقدم، ومن 5-6 شركات أخرى تستعلم عن القيد، فيما قيدت 3 شركات خلال العام المنصرم، ولكن لم تتقدم للطرح.
من جانبها قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن المجموعة الاقتصادية بمجلس النواب أبلغتها ببدء مناقشة تعديلات قانون سوق المال اليوم، مشيرة إلى سعى الحكومة لتنشيط البورصة كمنصة للتمويل طويلة المدى خلصة للقطاع الصناعى فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
جاء ذلك ردا على أسئلة الصحفيين بمؤتمر حصاد البورصة المصرية لعام 2017، اليوم الثلاثاء، بمقر البورصة بوسط البلد بحضور محسن عادل نائب رئيس البورصة.
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