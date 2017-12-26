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محكمة عسكرية بحرينية تحكم على 6 أشخاص بالإعدام لإدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب

الثلاثاء، 26 ديسمبر 2017 06:03 م
محكمة عسكرية بحرينية تحكم على 6 أشخاص بالإعدام لإدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب الشرطة البحرينية


دبى (رويترز)
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ذكرت وكالة أنباء البحرين اليوم الاثنين، أن المحكمة العسكرية الكبرى أصدرت حكما بالإعدام بحق ستة متهمين وأسقطت عنهم الجنسية بعد إدانتهم بتهم من بينها "تشكيل خلية إرهابية والشروع فى اغتيال صاحب المعالى القائد العام لقوة الدفاع".

وأضافت الوكالة أن المدانين، ومن بينهم جندى، اتهموا بارتكاب عدد من "الجرائم الإرهابية".

وأشارت الوكالة نقلا عن بيان صادر عن المدعى العام إلى أن المحكمة حكمت على سبعة أشخاص آخرين فى القضية بالسجن 7 سنوات وأسقطت جنسياتهم فيما برأت ساحة خمسة أشخاص.

وذكرت الوكالة أن القضية شملت 18 متهما حوكم ثمانية منهم غيابيا لهروبهم إلى العراق وإيران.

وتتهم البحرين إيران بمساندة أنشطة مسلحين فيها وهو ما تنفيه طهران، ويوجد فى البحرين مقر الأسطول الخامس الأمريكى.

وقال البيان الذى نقلته وكالة أنباء البحرين "حيث أن الحكم قد صدر من المحكمة العسكرية الكبرى بصفتها الابتدائية فإنه يمكن للمحكوم عليهم استئناف هذا الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا كما لهم الطعن بعد ذلك أمام محكمة التمييز العسكرية ووفقا لما نص عليه القانون".

وفى يناير، أعدمت البحرين 3 شيعة أدينوا بقتل ثلاثة من رجال الشرطة من بينهم ضابط إماراتى فى هجوم بعبوة متفجرة عام 2014 وذلك فى أول عمليات إعدام من نوعها منذ ما يربو على عقدين، وأدى الحكم إلى خروج احتجاجات.

وشهدت البحرين اضطرابات بين الحين والآخر منذ 2011 عندما سحقت السلطات احتجاجات للشيعة الذين يشكلون الأغلبية فى البلاد ويطالبون بدور أكبر لهم فى إدارة شؤون البحرين.

 


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